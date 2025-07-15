團隊文化、組成與願景

本團隊擁有超過 10 年產業經驗，由專案經理、介面設計師、體驗設計師、前端工程師、後端工程師、動畫設計師等專業人才組成，橫跨設計美學與技術開發，確保每個專案的品質與效益。我們相信專業與創意並重，注重溝通、信任與共創，營造團隊彼此成就的氛圍。我們致力於以設計驅動技術，幫助品牌與組織實現數位轉型的願景，成為業界最值得信賴的夥伴。