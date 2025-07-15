Blackhole Creative
企業級網站
軟體系統開發
互動設計
2D 動畫設計
融合設計、科技與策略，
打造持久且穩固的合作關係。
© 2025 黑洞創造
企業級網站
軟體系統開發
互動設計
2D 動畫設計
融合設計、科技與策略，
打造持久且穩固的合作關係。
© 2025 黑洞創造
Our Clients
Our Clients
(2025©)
Our Clients
(2025©)
80+
最新作品
精選案例，一窺成果。
看看我們如何讓點子成真。
80+
最新作品
精選案例，一窺成果。
看看我們如何讓點子成真。
Overview
Overview
Overview
軟體實力 × 設計美學
為大型組織與頂級專案
打造信賴之選
軟體實力 × 設計美學
為大型組織與頂級專案
打造信賴之選
黑洞創造專注於高端網站設計、互動體驗與客製化軟體系統開發。我們擅長以頂尖技術、細緻設計思維與豐富實戰經驗，協助各類大型組織打造兼具美感、效能、穩定與安全性的數位服務平台。
01
專案完成量
我們交付了超過 80 個高品質專案，助力企業實現真正的成長與效益。
01
專案完成量
我們交付了超過 80 個高品質專案，助力企業實現真正的成長與效益。
01
專案完成量
我們交付了超過 80 個高品質專案，助力企業實現真正的成長與效益。
02
顧客滿意度
基於客戶整體回饋平均值
02
顧客滿意度
基於客戶整體回饋平均值
02
顧客滿意度
基於客戶整體回饋平均值
About us
團隊文化、組成與願景
本團隊擁有超過 10 年產業經驗，由專案經理、介面設計師、體驗設計師、前端工程師、後端工程師、動畫設計師等專業人才組成，橫跨設計美學與技術開發，確保每個專案的品質與效益。我們相信專業與創意並重，注重溝通、信任與共創，營造團隊彼此成就的氛圍。我們致力於以設計驅動技術，幫助品牌與組織實現數位轉型的願景，成為業界最值得信賴的夥伴。
About us
團隊文化、組成與願景
本團隊擁有超過 10 年產業經驗，由專案經理、介面設計師、體驗設計師、前端工程師、後端工程師、動畫設計師等專業人才組成，橫跨設計美學與技術開發，確保每個專案的品質與效益。我們相信專業與創意並重，注重溝通、信任與共創，營造團隊彼此成就的氛圍。我們致力於以設計驅動技術，幫助品牌與組織實現數位轉型的願景，成為業界最值得信賴的夥伴。
About us
團隊文化、組成與願景
本團隊擁有超過 10 年產業經驗，由專案經理、介面設計師、體驗設計師、前端工程師、後端工程師、動畫設計師等專業人才組成，橫跨設計美學與技術開發，確保每個專案的品質與效益。我們相信專業與創意並重，注重溝通、信任與共創，營造團隊彼此成就的氛圍。我們致力於以設計驅動技術，幫助品牌與組織實現數位轉型的願景，成為業界最值得信賴的夥伴。
Our Employer Value Proposition
It’s more than just a job
— it’s a journey.”
持續創新、穩定交付高品質專案
01
超過10年實戰經驗累積
03
兼顧設計、技術與使用者體驗
02
強調共創與信任的團隊文化
04
Why choose us
Why choose us
Why choose us
服務項目
Web Design
企業網站設計
不僅打造響亮且具質感的數位形象，更結合精準的品牌策略、RWD 響應式架構與高效 SEO 佈局，協助企業在市場上脫穎而出，為客戶創造可衡量的價值。
Web Design
企業網站設計
不僅打造響亮且具質感的數位形象，更結合精準的品牌策略、RWD 響應式架構與高效 SEO 佈局，協助企業在市場上脫穎而出，為客戶創造可衡量的價值。
Web Design
企業網站設計
不僅打造響亮且具質感的數位形象，更結合精準的品牌策略、RWD 響應式架構與高效 SEO 佈局，協助企業在市場上脫穎而出，為客戶創造可衡量的價值。
Interactive Design
互動設計
結合動畫特效、微互動與沉浸式體驗設計，創造獨特而難忘的品牌接觸點，提升品牌與使用者之間的黏著度與情感連結。
Interactive Design
互動設計
結合動畫特效、微互動與沉浸式體驗設計，創造獨特而難忘的品牌接觸點，提升品牌與使用者之間的黏著度與情感連結。
Interactive Design
互動設計
結合動畫特效、微互動與沉浸式體驗設計，創造獨特而難忘的品牌接觸點，提升品牌與使用者之間的黏著度與情感連結。
Software System Development
軟體系統開發
以高規格的架構設計與敏捷開發流程，提供穩定、安全、可擴展的企業級軟體服務，並具備高資安防護與整合能力，滿足組織數位化轉型、流程優化與系統整合需求。
Software System Development
軟體系統開發
以高規格的架構設計與敏捷開發流程，提供穩定、安全、可擴展的企業級軟體服務，並具備高資安防護與整合能力，滿足組織數位化轉型、流程優化與系統整合需求。
Software System Development
軟體系統開發
以高規格的架構設計與敏捷開發流程，提供穩定、安全、可擴展的企業級軟體服務，並具備高資安防護與整合能力，滿足組織數位化轉型、流程優化與系統整合需求。
2D Animation Design
2D動畫設計
以創意與精緻的視覺呈現，打造故事感、吸睛且易於傳達的 2D 動畫，提升品牌的溝通力與影響力。
2D Animation Design
2D動畫設計
以創意與精緻的視覺呈現，打造故事感、吸睛且易於傳達的 2D 動畫，提升品牌的溝通力與影響力。
2D Animation Design
2D動畫設計
以創意與精緻的視覺呈現，打造故事感、吸睛且易於傳達的 2D 動畫，提升品牌的溝通力與影響力。
How we do
How we do
How we do
專案流程
專案流程
(7)
(001)
服務諮詢
根據諮詢內容進一步釐清需求，說明合作的流程與方法，並進行製作評估。
所需時間
1 WEEK
服務諮詢
(002)
專案規劃
依據目標需求擬定專案細節、服務項目與時程規劃，於報價後進行簽約。
所需時間
1 WEEK
專案規劃
(003)
研究與設計
開始市場分析與使用者經驗研究，接著進行設計規劃，包括視覺提案、RWD及特效動態草圖。
所需時間
3~4 WEEKS
研究與設計
(004)
程式開發
根據專案性質與內容規劃資料庫，並進行前端程式開發及後端管理建置。
所需時間
5~8 WEEKS
程式開發
(005)
測試與驗收
雙方進行最終測試，確認需求目標在各種環境下是否能達成，完善網站細節。
所需時間
2 WEEKS
測試與驗收
(006)
發佈
簽訂維運合約後，網站、系統或APP正式上線！一起看看強大成果的時間！
所需時間
1 WEEK
發佈
(007)
成效追蹤與結案報告書
監測網站流量並分析使用者與頁面的互動活動，提供結案報告書說明解決方案與優化建議。
所需時間
1 WEEK
成效追蹤與結案報告書
(001)
服務諮詢
根據諮詢內容進一步釐清需求，說明合作的流程與方法，並進行製作評估。
所需時間
1 WEEK
服務諮詢
(002)
專案規劃
依據目標需求擬定專案細節、服務項目與時程規劃，於報價後進行簽約。
所需時間
1 WEEK
專案規劃
(003)
研究與設計
開始市場分析與使用者經驗研究，接著進行設計規劃，包括視覺提案、RWD及特效動態草圖。
所需時間
3~4 WEEKS
研究與設計
(004)
程式開發
根據專案性質與內容規劃資料庫，並進行前端程式開發及後端管理建置。
所需時間
5~8 WEEKS
程式開發
(005)
測試與驗收
雙方進行最終測試，確認需求目標在各種環境下是否能達成，完善網站細節。
所需時間
2 WEEKS
測試與驗收
(006)
發佈
簽訂維運合約後，網站、系統或APP正式上線！一起看看強大成果的時間！
所需時間
1 WEEK
發佈
(007)
成效追蹤與結案報告書
監測網站流量並分析使用者與頁面的互動活動，提供結案報告書說明解決方案與優化建議。
所需時間
1 WEEK
成效追蹤與結案報告書
(001)
服務諮詢
根據諮詢內容進一步釐清需求，說明合作的流程與方法，並進行製作評估。
所需時間
1 WEEK
服務諮詢
(002)
專案規劃
依據目標需求擬定專案細節、服務項目與時程規劃，於報價後進行簽約。
所需時間
1 WEEK
專案規劃
(003)
研究與設計
開始市場分析與使用者經驗研究，接著進行設計規劃，包括視覺提案、RWD及特效動態草圖。
所需時間
3~4 WEEKS
研究與設計
(004)
程式開發
根據專案性質與內容規劃資料庫，並進行前端程式開發及後端管理建置。
所需時間
5~8 WEEKS
程式開發
(005)
測試與驗收
雙方進行最終測試，確認需求目標在各種環境下是否能達成，完善網站細節。
所需時間
2 WEEKS
測試與驗收
(006)
發佈
簽訂維運合約後，網站、系統或APP正式上線！一起看看強大成果的時間！
所需時間
1 WEEKS
發佈
(007)
成效追蹤與結案報告書
監測網站流量並分析使用者與頁面的互動活動，提供結案報告書說明解決方案與優化建議。
所需時間
1 WEEKS
成效追蹤與結案報告書
Why choose us
Why choose us
Why choose us
為何選擇黑洞創造？
跨界專業，成就每個細節
我們擁有橫跨設計美學、使用者體驗與企業級系統開發的完整實力，讓專案從視覺到效能都無懈可擊。
跨界專業，成就每個細節
我們擁有橫跨設計美學、使用者體驗與企業級系統開發的完整實力，讓專案從視覺到效能都無懈可擊。
跨界專業，成就每個細節
我們擁有橫跨設計美學、使用者體驗與企業級系統開發的完整實力，讓專案從視覺到效能都無懈可擊。
無障礙與普及性兼備
我們相信設計應該讓每個人都能享受無差別的使用體驗，真正做到貼近所有人。
無障礙與普及性兼備
我們相信設計應該讓每個人都能享受無差別的使用體驗，真正做到貼近所有人。
無障礙與普及性兼備
我們相信設計應該讓每個人都能享受無差別的使用體驗，真正做到貼近所有人。
超越標準的安全與穩定
不僅符合業界資安規範，更以高於標準的流程與檢核，守護您的資料與系統。
超越標準的安全與穩定
不僅符合業界資安規範，更以高於標準的流程與檢核，守護您的資料與系統。
超越標準的安全與穩定
不僅符合業界資安規範，更以高於標準的流程與檢核，守護您的資料與系統。
長期夥伴式服務
每個專案不只是一次合作，我們提供持續維運、成效分析與優化建議，陪伴品牌長期成長。
長期夥伴式服務
每個專案不只是一次合作，我們提供持續維運、成效分析與優化建議，陪伴品牌長期成長。
長期夥伴式服務
每個專案不只是一次合作，我們提供持續維運、成效分析與優化建議，陪伴品牌長期成長。
常見問答
常見問答
FAQ.
我們擅長中大型網站、互動體驗平台、政府標案及高規格安全需求的系統開發。
視專案規模而定，最快約8-12週完成，若為複雜系統則會另行評估。
是的，我們提供專業的維運方案，並每月提供系統檢查報告，確認系統正常運作且安全穩定。
請透過聯絡表單或來電洽詢，我們將安排專人進行免費初步諮詢與評估。
我們擅長中大型網站、互動體驗平台、政府標案及高規格安全需求的系統開發。
視專案規模而定，最快約8-12週完成，若為複雜系統則會另行評估。
是的，我們提供專業的維運方案，並每月提供系統檢查報告，確認系統正常運作且安全穩定。
請透過聯絡表單或來電洽詢，我們將安排專人進行免費初步諮詢與評估。
我們擅長中大型網站、互動體驗平台、政府標案及高規格安全需求的系統開發。
視專案規模而定，最快約8-12週完成，若為複雜系統則會另行評估。
是的，我們提供專業的維運方案，並每月提供系統檢查報告，確認系統正常運作且安全穩定。
請透過聯絡表單或來電洽詢，我們將安排專人進行免費初步諮詢與評估。
© 2025 黑洞創造
諮詢表單
請填寫表單留下您的聯絡方式與需求，
我們的顧問團隊將於一個工作天內與您聯繫，
安排專屬諮詢。
快速即時回覆
若你已準備好投入創作與合作，誠摯邀請你與我們聯繫。
明確後續步驟
諮詢結束後，我們會提供一份清楚的計畫書和預計時程，讓你了解接下來的每一步。
諮詢表單
請填寫表單留下您的聯絡方式與需求，
我們的顧問團隊將於一個工作天內與您聯繫，
安排專屬諮詢。
快速即時回覆
若你已準備好投入創作與合作，誠摯邀請你與我們聯繫。
明確後續步驟
諮詢結束後，我們會提供一份清楚的計畫書和預計時程，讓你了解接下來的每一步。
© 2025 黑洞創造
諮詢表單
請填寫表單留下您的聯絡方式與需求，
我們的顧問團隊將於一個工作天內與您聯繫，
安排專屬諮詢。
快速即時回覆
若你已準備好投入創作與合作，誠摯邀請你與我們聯繫。
明確後續步驟
諮詢結束後，我們會提供一份清楚的計畫書和預計時程，讓你了解接下來的每一步。