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Blackhole Creative

黑洞創造

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企業級網站

軟體系統開發

互動設計

2D 動畫設計

融合設計、科技與策略，
打造持久且穩固的合作關係。

© 2025 黑洞創造

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Our Clients

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(2025©)

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80+

最新作品

精選案例，一窺成果。
看看我們如何讓點子成真。

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方舟計劃｜虛擬線上展

Web design

/

2023

方舟計劃｜虛擬線上展

Web design

/

2023

哈根達斯X羅浮宮｜線上虛擬展

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/

2023

哈根達斯X羅浮宮｜線上虛擬展

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2023

INPACT IS FLOWING｜可口可樂虛擬線上展

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2023

INPACT IS FLOWING｜可口可樂虛擬線上展

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2023

寶拉珍選｜品牌虛擬線上展

Web design

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2023

寶拉珍選｜品牌虛擬線上展

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2023

萊食堂｜虛擬線上展

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2023

萊食堂｜虛擬線上展

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2023

IWIN｜數位公民群島

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2023

IWIN｜數位公民群島

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方舟計劃｜虛擬線上展

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哈根達斯X羅浮宮｜線上虛擬展

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INPACT IS FLOWING｜可口可樂虛擬線上展

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IWIN｜數位公民群島

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Overview

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軟體實力 × 設計美學
為大型組織與頂級專案
打造信賴之選

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為大型組織與頂級專案
打造信賴之選

從這裡開始對話， 啟動你的數位旅程。

聯絡我們

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Close-up portrait of a person wearing a gray insulated hooded jacket with the hood up, showing their face framed by the hood against a light background.

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黑洞創造專注於高端網站設計、互動體驗與客製化軟體系統開發。我們擅長以頂尖技術、細緻設計思維與豐富實戰經驗，協助各類大型組織打造兼具美感、效能、穩定與安全性的數位服務平台。

0+

01

專案完成量

我們交付了超過 80 個高品質專案，助力企業實現真正的成長與效益。

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顧客滿意度

基於客戶整體回饋平均值

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顧客滿意度

基於客戶整體回饋平均值

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顧客滿意度

基於客戶整體回饋平均值

About us

團隊文化、組成與願景

本團隊擁有超過 10 年產業經驗，由專案經理、介面設計師、體驗設計師、前端工程師、後端工程師、動畫設計師等專業人才組成，橫跨設計美學與技術開發，確保每個專案的品質與效益。我們相信專業與創意並重，注重溝通、信任與共創，營造團隊彼此成就的氛圍。我們致力於以設計驅動技術，幫助品牌與組織實現數位轉型的願景，成為業界最值得信賴的夥伴。

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Our Employer Value Proposition

黑洞創造優勢

黑洞創造

優勢

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It’s more than just a job

— it’s a journey.”

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持續創新、穩定交付高品質專案

01

超過10年實戰經驗累積

03

兼顧設計、技術與使用者體驗

02

強調共創與信任的團隊文化

04

Why choose us

Why choose us

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服務項目

一起實現更大的可能

準備好打造專屬服務了嗎？
我們樂於與你一起構思、實現每一個細節。

歡迎諮詢

歡迎諮詢

歡迎諮詢

歡迎諮詢

歡迎諮詢

歡迎諮詢

我們相信好的服務，從理解開始。每一項方案都是根據使用者與客戶需求量身打造。在設計與開發的每一個細節中，我們都講求溝通、效率與彈性。

Web Design

企業網站設計

不僅打造響亮且具質感的數位形象，更結合精準的品牌策略、RWD 響應式架構與高效 SEO 佈局，協助企業在市場上脫穎而出，為客戶創造可衡量的價值。

Web Design

企業網站設計

不僅打造響亮且具質感的數位形象，更結合精準的品牌策略、RWD 響應式架構與高效 SEO 佈局，協助企業在市場上脫穎而出，為客戶創造可衡量的價值。

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企業網站設計

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Interactive Design

互動設計

結合動畫特效、微互動與沉浸式體驗設計，創造獨特而難忘的品牌接觸點，提升品牌與使用者之間的黏著度與情感連結。

Interactive Design

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結合動畫特效、微互動與沉浸式體驗設計，創造獨特而難忘的品牌接觸點，提升品牌與使用者之間的黏著度與情感連結。

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結合動畫特效、微互動與沉浸式體驗設計，創造獨特而難忘的品牌接觸點，提升品牌與使用者之間的黏著度與情感連結。

Software System Development

軟體系統開發

以高規格的架構設計與敏捷開發流程，提供穩定、安全、可擴展的企業級軟體服務，並具備高資安防護與整合能力，滿足組織數位化轉型、流程優化與系統整合需求。

Software System Development

軟體系統開發

以高規格的架構設計與敏捷開發流程，提供穩定、安全、可擴展的企業級軟體服務，並具備高資安防護與整合能力，滿足組織數位化轉型、流程優化與系統整合需求。

Software System Development

軟體系統開發

以高規格的架構設計與敏捷開發流程，提供穩定、安全、可擴展的企業級軟體服務，並具備高資安防護與整合能力，滿足組織數位化轉型、流程優化與系統整合需求。

2D Animation Design

2D動畫設計

以創意與精緻的視覺呈現，打造故事感、吸睛且易於傳達的 2D 動畫，提升品牌的溝通力與影響力。

2D Animation Design

2D動畫設計

以創意與精緻的視覺呈現，打造故事感、吸睛且易於傳達的 2D 動畫，提升品牌的溝通力與影響力。

2D Animation Design

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以創意與精緻的視覺呈現，打造故事感、吸睛且易於傳達的 2D 動畫，提升品牌的溝通力與影響力。

How we do

How we do

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專案流程

專案流程

(7)

(001)

服務諮詢

根據諮詢內容進一步釐清需求，說明合作的流程與方法，並進行製作評估。

所需時間

1 WEEK

服務諮詢

(002)

專案規劃

依據目標需求擬定專案細節、服務項目與時程規劃，於報價後進行簽約。

所需時間

1 WEEK

專案規劃

(003)

研究與設計

開始市場分析與使用者經驗研究，接著進行設計規劃，包括視覺提案、RWD及特效動態草圖。

所需時間

3~4 WEEKS

研究與設計

(004)

程式開發

根據專案性質與內容規劃資料庫，並進行前端程式開發及後端管理建置。

所需時間

5~8 WEEKS

程式開發

(005)

測試與驗收

雙方進行最終測試，確認需求目標在各種環境下是否能達成，完善網站細節。

所需時間

2 WEEKS

測試與驗收

(006)

發佈

簽訂維運合約後，網站、系統或APP正式上線！一起看看強大成果的時間！

所需時間

1 WEEK

發佈

(007)

成效追蹤與結案報告書

監測網站流量並分析使用者與頁面的互動活動，提供結案報告書說明解決方案與優化建議。

所需時間

1 WEEK

成效追蹤與結案報告書

(001)

服務諮詢

根據諮詢內容進一步釐清需求，說明合作的流程與方法，並進行製作評估。

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專案規劃

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開啟體驗

開啟體驗

開啟體驗

開啟體驗

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Why choose us

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為何選擇黑洞創造？

跨界專業，成就每個細節

跨界專業，成就每個細節

我們擁有橫跨設計美學、使用者體驗與企業級系統開發的完整實力，讓專案從視覺到效能都無懈可擊。

跨界專業，成就每個細節

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跨界專業，成就每個細節

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我們擁有橫跨設計美學、使用者體驗與企業級系統開發的完整實力，讓專案從視覺到效能都無懈可擊。

跨界專業，成就每個細節

無障礙與普及性兼備

我們相信設計應該讓每個人都能享受無差別的使用體驗，真正做到貼近所有人。

跨界專業，成就每個細節

無障礙與普及性兼備

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跨界專業，成就每個細節

超越標準的安全與穩定

不僅符合業界資安規範，更以高於標準的流程與檢核，守護您的資料與系統。

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超越標準的安全與穩定

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跨界專業，成就每個細節

長期夥伴式服務

每個專案不只是一次合作，我們提供持續維運、成效分析與優化建議，陪伴品牌長期成長。

跨界專業，成就每個細節

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常見問答

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FAQ.

黑洞創造適合什麼類型的專案？
icon

我們擅長中大型網站、互動體驗平台、政府標案及高規格安全需求的系統開發。

專案最短與最長開發時間？
icon

視專案規模而定，最快約8-12週完成，若為複雜系統則會另行評估。

是否提供維運服務？
icon

是的，我們提供專業的維運方案，並每月提供系統檢查報告，確認系統正常運作且安全穩定。

如何開始合作？
icon

請透過聯絡表單或來電洽詢，我們將安排專人進行免費初步諮詢與評估。

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我們擅長中大型網站、互動體驗平台、政府標案及高規格安全需求的系統開發。

專案最短與最長開發時間？
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是否提供維運服務？
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嗨，

有什麼正在醞釀中的夢想計畫？

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© 2025 黑洞創造

諮詢表單

請填寫表單留下您的聯絡方式與需求，
我們的顧問團隊將於一個工作天內與您聯繫，
安排專屬諮詢。

快速即時回覆

若你已準備好投入創作與合作，誠摯邀請你與我們聯繫。

明確後續步驟

諮詢結束後，我們會提供一份清楚的計畫書和預計時程，讓你了解接下來的每一步。

黑洞創造

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電話：0937732863

聯絡黑創

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